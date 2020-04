Die geplante Corona-Sonderprämie in Höhe von 1500 Euro wackelt. Wie die FAZ berichtet, sei dier Finanzierung unklar.

Unterdessen ist die Diskussion über Lockerungen der Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus voll entbrannt. Viele Bundesländer entscheiden dieser Tage, was sie wann machen wollen. Armin Laschet machte schon am Dienstag klar, dass er beim nächsten Bund-Länder-Treffen schon „über ein paar weitere Maßnahmen nachdenken“ möchte. Dier Maskenpflicht in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln ist inzwischen in Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hamburg und Hessen beschlossen oder auch schon umgesetzt. In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern soll sie nur in Bussen und Bahnen gelten.

Ähnlich wie Charité-Virologe Christian Drosten sieht auch RKI-Vizepräsident Lars Schaade eine grundsätzliche Gefahr, dass es "bei einer vorschnellen Rücknahme sämtlicher kontaktreduzierender Maßnahme" zu einem neuen Ausbruchsgeschehen kommen würde. (mehr im Newsblog).

Die aktuellen Zahlen: Die Universität Johns Hopkins in Baltimore zählt am Dienstag weltweit mehr als 2,5 Millionen bestätigte Coronavirus-Infektionsfälle und mehr als 170.000 nachgewiesene Covid-19-Tote. Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gibt es in Deutschland derzeit mehr als 148.000 nachgewiesene Infektionsfälle und mehr als 5000 Tote.

