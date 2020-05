WHO: Sterberate in Europa wegen Covid-19 erhöht - 159.000 Tote mehr Die Weltgesundheitsorganisation WHO sieht einen Zusammenhang zwischen einer erhöhten Todesrate in Europa und dem Coronavirus. Insgesamt seien in 24 europäischen Ländern etwa 159.000 Menschen mehr seit Anfang März gestorben als es in einem normalen Jahr zu erwarten gewesen wäre. Ein "signifikanter Anteil" davon habe mit der durch das Coronavirus ausgelösten Krankheit Covid-19 zu tun. "Wir haben klar gesehen, dass der Höhepunkt der Todesfälle mit dem Höhepunkt der Pandemie zusammenhängt", sagt Katie Smallwood vom Notfallteam der WHO. (Reuters)