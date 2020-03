Zum Schutz vor dem neuartigen Coronavirus hat Israel die Stadt Bethlehem abgeriegelt. Die Entscheidung wurde den Angaben zufolge mit der palästinensischen Autonomiebehörde abgestimmt. Bethlehem liegt im von Israel besetzten Westjordanland. Dieses war bereits am Donnerstag für Touristen gesperrt worden. Die palästinensische Autonomiebehörde hatte am Donnerstag erklärt, von Freitag an dürften 14 Tage lang keine Touristen ins Westjordanland. Zudem wurde die Geburtskirche in Bethlehem vorläufig geschlossen.

Die Deutschen haben offenbar aus Furcht vor dem Coronavirus in der vergangenen Woche massiv Hamsterkäufe bei Konserven und haltbaren Lebensmittel getätigt. Das Nürnberger Forschungsinstitut GfK ermittelte, die Verkaufsumsätze mit Fertigsuppen seien im Lebensmitteleinzelhandel um 112 Prozent im Vergleich zur Vorwoche gestiegen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ein fehlendes Engagement zahlreicher Länder im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus angeprangert. Er sei besorgt, dass eine "lange Liste" von Ländern nicht "das erforderliche Maß an politischem Engagement" zeige, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Donnerstag in Genf. Er rief die Regierungen ausdrücklich zu "aggressiver Bereitschaft" auf.

In Berlin gibt es aktuell 15 bestätigte Fälle. Weltweit haben sich laut dem RKI inzwischen rund 97.000 Menschen in mehr in mehr als 80 Ländern nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Verfolgen Sie die Ereignisse zum Coronavirus in Berlin in einem eigenen Liveblog.

