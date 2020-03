Silke Friedrich wandte sich per E-Mail an Eltern der Berlin Metropolitan School

Die Eltern der privaten Berlin Metropolitan School wurden nach Angaben einer Mutter am Montag gegen 13.30 Uhr per Mail von Geschäftsführerin Silke Friedrich informiert, dass die Schule als Vorsichtsmaßnahme schließe und Eltern ihre Kinder gegebenenfalls abholen sollten.

Ein „member of our community“ habe sie informiert, dass „they“ Kontakt zu einem Infizierten gehabt hätten, hieß es in der Mail. Mails werden in englischer Sprache verschickt. An der Schule selbst gebe es bisher keinen Fall. Auch am Dienstag solle die Schule geschlossen bleiben.

Die Eltern seien nicht dazu angehalten worden, ihre Kinder zuhause zu lassen und dort in Quarantäne zu halten, so die Mutter. Einige Eltern seien nach Angaben einer Mitarbeiterin sehr zügig gekommen, andere seien rund eine Stunde über die jeweilige Klassen-App auf die Mail hingewiesen worden, sagte die Mutter, die nicht mit ihrem Namen in der Öffentlichkeit genannt werden möchte. „Als ich mein Kind

abgeholt habe, war die Situation entspannt, die Mitarbeiter waren gelassen“, sagte die Mutter. „Es ist niemand mit einer SOS-Leuchte durch die Schule gelaufen.“