In Italien sind innerhalb weniger Stunden zwei Menschen am Coronavirus gestorben. Insgesamt sprechen die Behörden von mindestens 30 Infizierten in Italien. Zwei der Hotspots liegen um die Städte Codogno und um die Stadt Lodi in Norditalien. In zehn Gemeinden wurden Schulen und die meisten Geschäfte geschlossen. Die Bewohner sollen in ihren Wohnungen bleiben (siehe Newsblog weiter unten).

Die zahlreichen neuen Infektionsherde in und außerhalb Chinas haben die Weltgesundheitsorganisation WHO alarmiert. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus warnte am Freitag, das Zeitfenster zur Eindämmung der Epidemie schließe sich. Zuvor waren neue Infektionsherde sowohl aus China als auch aus mehreren anderen Ländern gemeldet worden. So starben im Iran bereits vier Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19.

In China sind inzwischen nach offiziellen Angaben bereits 2345 Menschen am Coronavirus gestorben. Die nachgewiesenen Infektionen haben sich den chinesischen Behörden zufolge um 397 auf 76.300 Fälle erhöht.

Hintergrund über das Coronavirus: