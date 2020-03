Die Zahl der weltweit diagnostizierten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist auf mehr als 100.000 gestiegen. In Deutschland erhöht sich die Zahl der Fälle auf 639. Das teilt das Robert-Koch-Institut am Abend mit. Am Vortag hatte das Institut 400 Fälle gezählt. In Italien sind die Virus-Toten innerhalb von 24 Stunden deutlich angestiegen – von 49 auf 197 Fälle. Die Behörden zählen 4636 Infizierte.

Apple bittet seine Mitarbeiter am Firmensitz im Silicon Valley, nach Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten. Mittlerweile sind 20 Coronavirus-Fälle in dem Landkreis Santa Clara bestätigt.

Das Internetunternehmen Facebook schließt vorübergehend seine Büros in London, nachdem ein Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Es habe sich um einen Angestellten aus Singapur gehandelt, der Ende Februar zu Besuch in London gewesen sei, teilte Facebook mit.

[Coronavirus-FAQ: Lesen Sie hier 55 wichtige Fragen und Antworten zu SARS-CoV-2]

In Berlin gibt es aktuell 19 bestätigte Fälle. Weltweit haben sich laut dem RKI inzwischen rund 97.000 Menschen in mehr in mehr als 80 Ländern nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Verfolgen Sie die Ereignisse zum Coronavirus in Berlin in einem eigenen Liveblog.

[Alle wichtigen Updates des Tages zum Coronavirus in den Fragen des Tages. Dazu die wichtigsten Nachrichten, Leseempfehlungen und Debatten.]

Hintergrund über das Coronavirus: