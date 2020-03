Parlamentsverwaltung arbeitet im Notbetrieb – und drückt auch mal ein Auge zu

Unser Kollege Paul Starzmann wirft einen Blick hinter die Kulissen des Bundestags in Zeiten der Krise



Wenn der Bundestag am Montag zur nächsten Sitzungswoche zusammenkommt, wird er das nur in kleiner Besetzung tun. Nur jeder dritte Parlamentarier wird dann wohl nach Berlin reisen. Das soll die allgemeine Infektionsgefahr im Hohen Haus so gering wie möglich halten. Dazu sollen nur die aktuell wichtigsten Ausschüsse tagen, wie der Gesundheits- oder Haushaltsausschuss.





Das Parlament schaltet in der Krise gewissermaßen auf Notbetrieb um – doch eine Pause machen, will man nicht, wie die Parlamentarischen Geschäftsführer mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble am Donnerstag vereinbart haben. Der Gesetzgeber muss gerade jetzt Handlungsfähigkeit beweisen, ist man sich in allen Fraktionen einig. Den Betrieb des Bundestags aufrecht zu erhalten, das ist nicht zuletzt die Aufgabe der rund 3000 Mitarbeiter der Parlamentsverwaltung. „Arbeitsfähig bleiben“, lautet auch hier die oberste Devise.

Deswegen wird in diesen Tagen in der sonst so streng geregelten Parlamentsbürokratie viel improvisiert – und auch einmal ein Auge zugedrückt, wenn es etwa um die Arbeitsstunden der Mitarbeiter geht. Weil viele von ihnen im Homeoffice sitzen, können sie sich morgens nicht wie sonst per Stechuhr zum Dienst melden. Als Folge sammeln sie gerade jeden Tag Minusstunden an. Auch dass die Erfassung der Krankenstände im Beamtenapparat deshalb gerade nicht reibungslos funktioniere, müsse man erst einmal hinnehmen, sagt ein Sprecher. Um solche Formalia werde man sich bei Zeiten kümmern müssen. Zunächst seien aber „flexible Regelungen“ angesagt.

Was aber, wenn ein Abgeordneter in der kommenden Woche während der Sitzung Corona-Symptome zeigt? Unter bestimmten Bedingungen kann er oder sie sich dann von der Parlamentsärztin testen lassen. Die ist für die Gesundheit der mehr als 700 Abgeordneten zuständig. Sie verfügt über Corona-Testkits; auch werden in ihrer Praxis für den Notfall Schutzanzüge für medizinisches Personal bereitgehalten. Getestet werden Abgeordnete allerdings nur im Verdachtsfall: wenn ein Parlamentarier etwa Kontakt mit einem Infizierten hatte oder in einem Risikogebiet war. Die Kosten – 150 Euro pro Test – übernimmt der Bundestag.







Die Parlamentsärztin selbst habe keine Kassenzulassung, heißt es in der Verwaltung. Deshalb müssten sich die Mitarbeiter der Abgeordneten sowie Angestellte in Fraktionen und Verwaltung im Corona-Verdachtsfall, wie alle anderen Bürger auch, an das Gesundheitsamt oder den eigenen Hausarzt wenden.