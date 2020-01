USA, Japan und Deutschland warnen vor Reisen

Das Außenministerium in Washington warnt wegen des neuartigen Coronavirus nun die US-Bürger vor Reisen nach China. Das State Department verschärfte seine Reisehinweise zu China auf den höchstmöglichen Grad 4. In den vergangenen Tagen hatte das US-Außenministerium den US-Bürgern noch lediglich geraten, geplante Reisen in die Volksrepublik zu "überdenken". Mit der deutlichen Verschärfung der Reisehinweise rät das US-Außenministerium nun von Reisen in die Volksrepublik ebenso dringlich ab wie von solchen nach Afghanistan, in den Irak und in den Iran.



Das State Department appelliert nun auch an Bürger, die sich derzeit in China aufhalten, eine vorzeitige Ausreise in Erwägung zu ziehen. Das Ministerium warnt in diesem Zusammenhang, dass die chinesischen Behörden ohne oder nur mit kurzfristiger Vorankündigung weitere Reisebeschränkungen verhängen könnten.



Auch Japan und Deutschland warnen vor Reisen, allerdings nicht in dem Ausmaß wie die Vereinigten Staaten. Die Regierung in Tokio rät japanischen Bürgern, auf nicht notwendige Reisen nach China zu verzichten. Dies teilte Ministerpräsident Shinzo Abe dem Parlament mit. Das Auswärtige Amt in Berlin hat eine Reisewarnung bislang lediglich für die am stärksten von der Epidemie betroffene Provinz Hubei erlassen. Für den Rest des Landes empfiehlt das deutsche Außenamt ähnlich wie Japan, nach Möglichkeit nicht unbedingt notwendige Reisen zu verschieben. (AFP, Reuters)