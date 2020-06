Die Zahl der Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung ist in Deutschland deutlich zurückgegangen. Laut dem DIVI-Intensivregister wurden Stand Dienstag 689 an Covid-19 erkrankte Menschen auf Intensivstationen betreut, etwa die Hälfte von ihnen wurde beatmet.

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD wollen am Dienstag noch keine Entscheidung über das Konjunkturpaket treffen. Zwischen den Koalitionspartnern sei vereinbart, am Dienstag bis 23.00 Uhr zu verhandeln und die Beratungen am Mittwoch nach der Kabinettssitzung fortzusetzen, sagte eine SPD-Sprecherin. (mehr im Newsblog unten)

Die Staatsanwaltschaft Tirol hat zahlreiche Behörden-Unterlagen und Daten aus Ischgl gesichert. Das umfangreiche Material werde nun gesichtet und geprüft, teilte ein Sprecher mit. Die Behörde ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten gegen unbekannte Täter.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Am Dienstagmorgen gibt es in Deutschland rund 8747 aktive Fälle in Deutschland. 8618 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Weltweit gibt es laut Johns-Hopkins-Universität mehr als 6,2 Millionen nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus und rund 376.000 Tote.





