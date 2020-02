Brandenburg: Einsatzstab zum Coronavirus eingesetzt

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) setzte am Donnerstag einen Einsatzstab zum Coronavirus ein.



Der Einsatzstab mit Experten aus verschiedenen Referaten des Gesundheitsministeriums soll den Pandemieplan Brandenburgs an das neuartige Virus anpassen. Dieser Plan regelt, wie Kommunen und Kliniken im Falle eines Ausbruchs der Krankheit vorzugehen haben. Außerdem werde die Einsetzung eines Krisenstabes vorbereitet, sagte Nonnemacher am Donnerstag in Potsdam. Dieser soll jedoch erst dann aktiv werden, sobald ein erster Coronavirus-Fall in Brandenburg auftritt.

Die Bettenkapazität in Brandenburgs Kliniken sei ausreichend. Alle Krankenhäuser mit Notaufnahmen, auch solche in ländlichen Regionen, seien für den Ernstfall vorbereitet und ausgestattet. Das Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus führt demnach auch Tests auf das Virus durch.



Angesichts der Dynamik bei der aktuellen Lage bei Coronavirus-Fällen in Deutschland beantragte der Gesundheitsausschuss im Brandenburger Landtag eine Sondersitzung in der kommenden Woche. (dpa)