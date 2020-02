Erste Coronavirus-Patientin in London fährt mit Uber Taxi in Klinik

In London ist erstmals bei einem Menschen das Coronavirus diagnostiziert worden. Wie der "Guardian" berichtet, tauchte die Frau unangemeldet in einem Krankenhaus auf, nachdem sie erkrankt war - in einem Uber Taxi. Die chinesische Staatsbürgerin war offenbar kurz zuvor in ihrer Heimat gewesen. Dem Bericht zufolge befinden sich nun zwei Mitarbeiter des Krankenhauses von Lewisham im Süden Londons zu Hause in Isolation, nachdem sie mit der Frau in Kontakt gekommen waren.

Nach Angaben des "Guardian" bestätigte die Klinik am Donnerstag, dass die nicht namentlich genannte Patientin sich nicht an die Vorgaben der Gesundheitsbehörden gehalten und sich am vergangenen Sonntagnachmittag in der Notaufnahme "selbst vorgestellt" habe. Die Frau kam demnach weder mit einem Krankenwagen noch mit ihrem Privatfahrzeug an und ging direkt in die Notaufnahme, um ihre Symptome zu melden. Beides seien klare Verstöße gegen die Richtlinien, mit denen verhindert werden soll, dass das Virus sich ausbreitet. Allerdings seien keine anderen Patienten durch die Chinesin dem Risiko einer Infektion ausgesetzt gewesen, so das Krankenhaus.

Die Frau wurde dann nach Hause geschickt, bis die Ergebnisse ihrer Tests vorlagen. Am Mittwoch wurde dann bestätigt, dass die Frau mit dem Coronavirus infiziert ist. Sie wurde dem Bericht zufolge in ein anderes Londoner Krankenhaus gebracht. In Großbritannien gibt es neun bestätigte Infektionen mit Covid-19.