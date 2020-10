Großbritannien steht im Kampf gegen die Virus-Pandemie am „Scheideweg“, so Englands stellvertretender Chefmediziner Jonathan Van Tam. Die Verbreitung von Covid-19 verlagere sich in den am schlimmsten betroffenen Gebieten nun von den jüngeren Altersgruppen der Erwachsenen auf ältere Menschen. Und "so wie die Nacht auf den Tag folgt, wird nun auch die Zahl der Todesfälle zunehmen", warnt der Epidemiologe. "In unserem nationalen Kampf gegen Covid-19 befinden wir uns an einem ähnlichen Wendepunkt wie im März. Aber wir können verhindern, dass sich die Geschichte wiederholt, wenn wir alle jetzt handeln."

Die britische Regierung will nun offenbar im Kampf gegen das Virus lokale Beschränkungen verstärken. "Zusätzlich zu den einfachen Grundregeln, die für das ganze Land gelten, entwerfen wir einen Rahmen für die Orte, die stark vom Virus betroffen sind", sagt Wohnungsbauminister Robert Jendrick dem Sender Sky News. Man strebe eine möglichst enge Arbeitsbeziehung zwischen der Zentralregierung in London und den Kommunalverwaltungen an. Konkreter will sich Jendrick allerdings nicht zu den Maßnahmen äußern, die Premierminister Boris Johnson voraussichtlich am Montag vorstellt. Der Chef des Stadtrats von Manchester, Richard Leese, betont derweil im Times Radio, dass es derzeit eine "große Kluft" gebe "zwischen uns und der Regierung".



Van-Tam gehört zu den Beratern der Regierung von Premierminister Boris Johnson. Großbritannien mit seinen knapp 67 Millionen Einwohnern ist von der Pandemie besonders betroffen. Der Statistikbehörde zufolge gibt es etwa 58.000 Todesfälle, bei denen Covid-19 auf dem Totenschein erwähnt wurde.



Van-Tam schätzt das mögliche Ausmaß der zweiten Welle dramatischer ein als das Ausmaß der ersten, da nun der Winter bevorsteht. „Die Jahreszeiten sind gegen uns“, sagte der Experte. Am Samstag hatten die Behörden mehr als 15 000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet - etwa 1300 mehr als am Vortag. Es wird mit einer hohen Dunkelziffer gerechnet, da es nicht genug Tests im Land gibt. (Reuters, dpa)