Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, lag der Wert bei 61,4. Am Samstag hatte die Inzidenz bei 60,6 gelegen. Vor einer Woche lag sie noch bei 70,5. Der Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche an. Die Zahl der Covid-19-Todesopfer stieg um 28 auf nunmehr 93.393 (mehr im Newsblog).

Mehr zur Corona-Pandemie:

Frankreich will doppelt so viele Impfdosen an ärmere Länder spenden wie bisher geplant. Insgesamt sollen nun 120 Millionen Dosen zur Verfügung gestellt werden.

zur Verfügung gestellt werden. Der Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens , beklagt den aus seiner Sicht unzufriedenstellenden Verlauf der Impfkampagne in Deutschland.

, beklagt den aus seiner Sicht unzufriedenstellenden Verlauf der Impfkampagne in Deutschland. Der Tagesspiegel zeigt die aktuellen Zahlen der Pandemie live in Karten und Grafiken. Stand Sonntagmorgen gibt es 155.151 aktive bestätigte Fälle in Deutschland.

