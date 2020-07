Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 902 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Das ist die höchste Zahl seit Mai abgesehen vom lokalen Corona-Ausbruch beim Fleischfabrikanten Tönnies im Juni. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich somit mindestens 207.828 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI am Donnerstagnachmittag im Internet meldete (Datenstand 30.7., 0.00 Uhr). Wegen technischer Schwierigkeiten präsentierte das RKI die Zahlen ausnahmsweise erst am Nachmittag.

Weitere Nachrichten: In einer rumänischen Pfingstgemeinde im baden-württembergischen Sinsheim-Steinsfurt sind bei einem freiwilligen Massentest 40 mit Corona infizierte Mitglieder festgestellt worden. Die Tests wurden von den Gesundheitsbehörden in die Wege geleitet, weil eine Person mit Kontakt in die Gemeinde positiv getestet worden war. (mehr im Newsblog unten).

Wegen stark gestiegener Corona-Neuinfektionen sollen im schleswig-holsteinischen Heide ab Samstag wieder strengere Schutzmaßnahmen gelten. So werde es wieder die Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum geben, dass sich maximal zwei Personen aus unterschiedlichen Haushalten treffen dürfen, sagte Landrat Stefan Mohrdieck am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in der Landeshauptstadt Kiel.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Donnerstag in Deutschland 7283 registrierte, aktive Fälle. Vor zwei Wochen waren es noch rund 6200 Fälle. Das 7-Tage-Mittel liegt bei 622 Fällen, 461 waren es in der Vorwoche. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge knapp 17 Millionen Infektionsnachweise, rund 668.000 Menschen starben an oder in Verbindung mit Corona.

