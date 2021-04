Zahlreiche Schulen und Kitas in Sachsen ab Montag wieder geschlossen In weiten Teilen Sachsens müssen von Montag an Schulen und Kindertagesstätten coronabedingt wieder schließen. Lediglich in vier der 13 Gebietskörperschaften des Freistaates bleiben die Einrichtungen geöffnet, wie das Kultusministerium am Freitag in Dresden mitteilte. Dies trifft auf die Städte Dresden und Leipzig sowie die Landkreise Leipziger Land und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zu.



Nach dem Beschluss des neuen Infektionsschutzgesetzes und dem Inkrafttreten am Freitag müssen Schulen und Kindertagesstätten schließen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 165 liegt. Ausnahmen gibt es für Schülerinnen und Schüler an Förderschulen und in den Abschlussklassen. Sie können ihre Schulen weiterhin besuchen.



Laut Robert Koch-Institut lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen am Freitag bei 209 und nur in vier Städten oder Landkreisen unterhalb von 165. Bundsweit betrug der Wert 164.



Sachsen hatte Grundschulen und Kitas nach dem zweiten Lockdown als eines der ersten Bundesländer wieder geöffnet. Grundschülerinnen und Grundschüler und die Jüngsten in den Kitas wurden dabei in festen Gruppen unterrichtet, die älteren Kinder und Jugendlichen im Wechselmodell zwischen Schule und zu Hause. (epd)