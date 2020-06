Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA hat erstmals grünes Licht für einen Wirkstoff zur Coronavirus-Therapie in der EU gegeben. Der Empfehlung zufolge sollen bestimmte Covid-19-Patienten unter Auflagen mit Remdesivir behandelt werden dürfen, wie die EMA am Donnerstag mitteilte. Die EU-Kommission muss dem noch zustimmen, was aber als Formsache gilt. (Mehr im Newsblog weiter unten)

Weitere Nachrichten: Es gibt mittlerweile 45 Länder auf der Welt, die mehr als 25.000 Coronavirus-Fälle verzeichnen. 21 von ihnen haben zuletzt ihre Restriktionen deutlich gelockert – und in zehn von ihnen steigt die Zahl der Fälle deshalb wieder rapide an. Darunter auch Deutschland, wo das Aufflammen prozentual im Vergleich zur Vorwoche am heftigsten ist. Das berichtet der „Guardian“.

Ein Hoffnungsschimmer für die Menschen in den Kreisen Gütersloh und Warendorf: Von 2000 aktuell geführten Corona-Tests sei nur einer positiv ausgefallen. Das sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Donnerstag in einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses. Er habe gerade eine SMS mit diesen Zahlen bekommen, sagte Laumann.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gibt es in Deutschland rund 7900 aktive Fälle und 9003 Tote. Weltweit gibt es laut Johns-Hopkins-Universität mehr als 9,4 Millionen Infektionsnachweise, mehr als 482.000 Menschen starben an oder mit Covid-19.

