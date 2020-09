Mit fast 9000 nachgewiesenen Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden hat Frankreich bis Freitagabend eine neue Rekordzahl seit Beginn der Coronavirus-Pandemie erreicht. Dies sind mehr als am 31. März, als mit 7578 Fällen der bisherige Höchstwert gemeldet wurde. „In Frankreich entwickelt sich die Viruszirulation exponentiell“, warnte die Gesundheitsbehörde. Mit mehr als 30.700 Covid-19-Toten ist Frankreich eines der am schwersten von der Pandemie betroffenen Länder Europas (mehr dazu im Newsblog unten).

In Indien ist die Zahl der Coronavirus-Infektionsfälle auf mehr als vier Millionen gestiegen. Am Samstag wurde nach Behördenangaben mit 86.432 Neuinfektionen binnen 24 Stunden ein neuer Rekordanstieg gemeldet. Insgesamt haben sich dort nun 4.023.179 Menschen mit dem Virus infiziert. Damit ist Indien das dritte Land weltweit, in dem die Vier-Millionen-Marke überschritten ist. Experten gehen aber davon aus, dass die Dunkelziffer sehr hoch ist, da verhältnismäßig wenig getestet wird. Die Zahl der Infizierten in Indien stieg binnen nur 13 Tagen von drei auf vier Millionen – so schnell wie in keinem anderen Land.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat eine offizielle Gedenkstunde für die Corona-Opfer in Deutschland ins Gespräch gebracht. „Der Corona-Tod ist ein einsamer Tod“, sagte Steinmeier dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Samstagmorgen in Deutschland 17.980 aktive Fälle. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge rund 26,6 Millionen Infektionsnachweise, mehr als 871.000 Menschen starben an oder in Verbindung mit dem Coronavirus.

