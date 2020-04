Niederländische Teenager nach Atlantik-Überquerung im Zweimaster zurück

Die Coronakrise hat 25 niederländischen Schülern eine abenteuerliche Atlantik-Überfahrt auf einem Zweimaster beschert. Am Sonntag kamen sie wohlbehalten - gemeinsam mit drei Lehrern und zwölf Besatzungsmitgliedern - im Hafen von Harlingen (Provinz Friesland) an. Unter Einhaltung der Corona-Abstandsvorschriften gingen die 14- bis 17-Jährigen jeweils einzeln von Bord und dann zu ihren in Autos wartenden Eltern, wie der Sender NOS berichtete.

Anfang März waren die Schüler in Amsterdam ins Flugzeug gestiegen und wenig später auf der Karibikinsel Sint Maarten an Bord desgegangen. Der Plan: Auf dem friesischen Segler sollten die Jugendlichen durch die Karibik schippern und Unterricht in Naturkunde und Nachhaltigkeit bekommen.Dann brach die Coronakrise aus und an einen Linienflug war nicht mehr zu denken.Nach dem ersten Schreck hätten die Jugendlichen schon bald Spaß an der Sache gefunden, berichtete Christophe Meijer vom Reiseveranstalter Masterskip. „Anfangs hatten sie sich den Namen „Pirates of the Caribbean“ gegeben, das änderten sie dann in „Warriors of the Ocean“. Vor der Überfahrt wurden auf Saint Lucia erst noch warme Kleidung und viel Lesematerial besorgt. Vormittags standen drei Stunden Unterricht auf dem Programm. Zum Zeitvertreib gab es danach „abenteuerliche Lektionen“ - darunter die Beobachtung von Walen und anderen Meerestieren. (dpa)