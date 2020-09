Gelsenkirchen beschränkt Größe von Privatfeiern

Wegen gestiegener Corona -Fallzahlen dürfen in Gelsenkirchen an privaten Feiern in gewerblichen Räumen künftig nur noch höchstens 50 Personen teilnehmen. Bislang galt eine Höchstgrenze von 150, wie ein Stadtsprecher am Montag berichtete. Abgesagt wurde außerdem ein großer Flohmarkt am Fußballstadion von Fußball-Bundesligist FC Schalke 04, der für Dienstag geplant war. Die Stadt appellierte an die Bürger, sich bei Feiern in privaten Räumen bis auf weiteres auf 25 Personen zu beschränken.



Gelsenkirchen hatte am Montagmorgen 44,1 Fälle pro 100.000 Bewohner verzeichnet und damit nach Hamm den zweithöchsten Wert in ganz NRW. Städte und Kreise, die eine sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz über 35 aufweisen, müssen in NRW mit den zuständigen Landesbehörden konkrete Gegenmaßnahmen abstimmen. In Gelsenkirchen leben rund 265.000 Menschen.



Stadtsprecher Martin Schulmann ging am Montag davon aus, dass sich der Wert bis Dienstag „nicht wesentlich“ ändern werde. „Wir werden um die 44 bleiben“, sagte er. Auslöser für die gestiegene Zahl seien im Wesentlichen zwei große Hochzeiten gewesen. „Es kann natürlich sein, dass sich daraus noch weitere Fälle entwickeln.“



Der Wert entscheidet am kommenden Wochenende auch darüber, ob Schalke 04 sein erstes Saison-Heimspiel vor Fans austragen darf. Dies ist nur erlaubt, wenn der Wert unter 35 liegt. Schalke will dann nach eigenen Angaben rund 11.000 Fans zuschauen lassen. (dpa)