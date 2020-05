Reisehinweise statt Reisewarnung als Ziel Das Reisen in diesem Jahr sei in vielen verschiedenen Bereichen zu koordinieren, etwa in Unterkünften ebenso wie beim Transport, so der Außenminister. Maas strebt an, am 15. Juni die derzeit noch geltende Reisewarnung umzuwandeln zu Reisehinweisen. "Wir können nicht eine dauerhafte Reisewarnung für die ganze Welt aufrecht erhalten."

Das Infektionsgeschehen habe sich vor allem in Europa in vielen Ländern positiv entwickelt. Das heiße aber nicht, dass man jetzt ab einem bestimmten Datum einfach in den Urlaub fahren könnte. Die Öffnungen würden auch hier Schritt für Schritt passieren.

Es könne dabei keine allgemeingültigen Absprachen für alle Länder geben, nicht einmal für alle Regionen, betont Maas. Entscheidend sei die Tatsache, dass jeglicher Urlaub in diesem Jahr nicht so sein könnte, wie man es gewöhnt sei.