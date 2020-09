Bundesliga erstmals in Corona-Zeit mit Zuschauern Die Fußball-Bundesliga spielt an diesem Samstag erstmals seit mehr als einem halben Jahr wieder mit Zuschauern. In vier von fünf Stadien sind maximal 20 Prozent der Zuschauerzahl zugelassen, die maximal ins Stadion passen würde. Wie in München gestern, wird in Köln aufgrund der örtlichen Corona-Situation vor leeren Rängen gespielt.

Die meisten Zuschauer sind in Bremen vor Ort. 8500 Menschen verfolgen das Auswärtsspiel von Hertha BSC bei Werder. Diese wurden zuvor ausgelost und hatten auf ihren Tickets Zeitfenster stehen, an denen sie das Stadion betreten durften. Das Verfahren lief ohne große Probleme, vor dem Stadion stellten sich die Anhänger geduldig an den vorgesehenen Eingängen an. Gäste-Fans sind nicht zugelassen.