Starker Anstieg der Neuinfektionen in den USA

Den dritten Tag in Folge haben die USA Rekordwerte bei den Neuinfektionen verzeichnet. Die Infektionszahlen von Mittwoch, Donnerstag und Freitag lagen über den Höchstwerten vom Beginn der Pandemie. Am Freitag wurden 44.702 neue Infektionen gemeldet. Seit Beginn der Pandemie haben sich mehr als 2,5 Millionen Menschen in den USA nachgewiesenermaßen mit Sars-CoV-2 infiziert - das ist mehr als in jedem anderen Land der Welt.





Den stärksten Anstieg der Neuinfektionen verzeichnet Arizona. Dort haben sich nach Berechnung der „Washington Post“ in der letzten Woche täglich durchschnittlich 41 Menschen pro 100.000 Einwohnern infiziert. Das ist mit Abstand der höchste Wert in den USA - Florida kommt an zweiter Stelle mit durchschnittlich 23 Neuinfektitionen pro 100.000 Einwohnern täglich. In Arizona zeichnet sich bereits eine Krise in den Krankenhäusern ab. Laut „Washington Post“ sind im gesamten Bundesstaat schon 87 Prozent der Intensivbetten belegt.





Auch die Staaten Florida, South Carolina und Nevada verzeichneten am Freitag den bisher stärksten Anstieg an neuen Coronavirus-Infektionen an einem einzigen Tag. In Florida allein gab es am Freitag 9636 bestätigte Neuinfektionen. Damit hat sich die Zahl in dem Bundesstaat innerhalb einer Woche mehr als verdoppelt.

Wie die „Washington Post“ berichtet, verzögern Behörden an verschiedenen Orten angesichts dieser Entwicklungen zuvor geplante Lockerungen. Der Texanische Gouverneur Greg Abbott habe Bedauern darüber ausgedrückt, dass er den Bars schon so früh genehmigt habe, wieder zu öffnen und gestand ein, dass ihm nicht klar gewesen sei, wie schnell sich das Virus verbreite.



Beim ersten öffentlichen Briefing der Coronavirus-Task-Force in fast zwei Monaten stellte Vizepräsident Mike Pence am Freitag jedoch keine neuen Strategien zur Eindämmung des Coronavirus vor. Wie Präsident Trump führt er die steigende Zahl der bestätigten Neuinfektionen auch auf eine Ausweitung von Tests zurück. Anthony S. Fauci, der führende US-Immunologe in der Corona-Krise, sagte bei dem Briefing, dass man in bestimmte Gegenden wir vor ernsten Problemen stünde. (mit dpa)