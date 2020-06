Bild: Francisco Seco/Pool/AFP

55 EU-Millionen für Kampf gegen Coronavirus in Jordanien und im Libanon Zur Bekämpfung des Coronavirus in Jordanien und im Libanon stellt die EU 55 Millionen Euro zur Verfügung. „Jordanien und Libanon zeigen bei der Aufnahme syrischer Flüchtlinge große Widerstandsfähigkeit und Solidarität“, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Mittwoch in Brüssel. Es sei daher „unsere Pflicht, sie weiter zu unterstützen“, insbesondere in der Corona-Krise.



Mit dem Geld sollen sowohl syrische Flüchtlinge in den beiden Ländern als auch die lokalen Gemeinschaften unterstützt werden. In Jordanien würden die Mittel etwa zur Ausstattung von drei Notaufnahmeabteilungen in Krankenhäusern genutzt, im Libanon für die Behandlung leichter Corona-Fälle sowie die Bereitstellung von Sets zur Infektionsprävention.



Von den insgesamt 5,5 Millionen syrischen Flüchtlingen haben der Libanon und Jordanien laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR etwa 1,6 Millionen aufgenommen. Am 30. Juni findet die vierte Brüsseler Geberkonferenz für Syrien und die Region statt. Ziele sind eine politische Lösung für den Syrien-Konflikt und finanzielle Unterstützung für die Nachbarländer. An der Konferenz nehmen auch zivilgesellschaftliche Organisationen aus der Region teil. (dpa)