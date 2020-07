In den USA ist die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten so stark gestiegen wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Innerhalb eines Tages gab es Reuters-Daten zufolge mehr als 47.000 neue Infektionen. (mehr im Newsblog unten)

Weitere Nachrichten: In den USA starben in rund sechs Monaten mehr Menschen an oder in Verbindung mit Covid-19 als in vier Kriegen zusammen. Das hat der US-Nachrichtensender CNN ermittelt. Vor dem US-Kongress warnte der führende Virologe Anthony Fauci, dass es noch schlimmer kommen könnte – bald drohten 100.000 Infizierte täglich.

Wegen der Coronavirus-Krise will der europäische Flugzeugbauer Airbus weltweit rund 15.000 Stellen streichen. Mit 5100 Stellenstreichungen ist Deutschland am stärksten betroffen. Bis Sommer 2021 sollen weltweit elf Prozent der Belegschaft abgebaut werden, teilte Airbus am Dienstagabend mit.

Der designierte US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden will wegen der Coronavirus-Pandemie auf Wahlkampfauftritte vor großem Publikum verzichteten. Er werde dem Rat der Ärzte folgen und keine solchen Veranstaltungen abhalten, sagte der US-Demokrat am Dienstag.



Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Mittwochmorgen in Deutschland 7645 aktive Fälle. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge mehr als 10,4 Millionen Infektionsnachweise, rund 510.000 Menschen starben an oder in Verbindung mit Covid-19.

