EU-Kommission entschuldigt sich bei Italien für mangelnde Solidarität

Die EU-Kommission hat sich bei dem von der Coronavirus-Krise besonders schwer getroffenen Italien für mangelnde Solidarität entschuldigt. Viele EU-Staaten seien anfangs zu sehr auf die eigenen Probleme fixiert gewesen, schrieb EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in einem am Donnerstag in der italienischen Zeitung "La Repubblica" veröffentlichten Beitrag. "Die haben nicht realisiert, dass wie nur gemeinsam als Union die Pandemie besiegen können." Dies sei verletzend und hätte vermieden werden können.



Heute aber steht Europa an Italiens Seite. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen

In Italien gibt es eine weit verbreitete Verstimmung über die Haltung der EU. So stellte die rechtsgerichtete Partei Lega den Verbleib des Landes in der EU in Frage. Der Ärger entstand, da aus anderen europäischen Ländern kaum medizinisches Material nach Italien geliefert wurde und einige Staaten, darunter Deutschland, gemeinsame Anleihen zur Bekämpfung der Pandemie ablehnen.



Bild: Francois Lenoir/dpa