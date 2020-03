In Italien sind inzwischen mehr als hundert Menschen am Coronavirus gestorben. Es gebe 107 bestätigte Todesopfer, teilte der italienische Zivilschutz am Mittwoch mit. Mehr als 3000 Menschen seien landesweit an dem Virus erkrankt. Bis Mitte März schließt Italien sämtliche Schulen im ganzen Land. Das bestätigte Schulministerin Lucia Azzolina.

Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat im Bundestag eine Regierungserklärung zum Coronavirus abgegeben. „Der Höhepunkt der Ausbreitung ist noch nicht erreicht“, sagte Spahn. Es gelte aber, besonnen zu reagieren. Die meisten Erkrankungen würden mild verlaufen, der Erreger sei weniger ansteckend als die Masern.

Der deutsche Coronavirus-Krisenstab hat beschlossen, dass der Export von Atemmasken und anderer Schutzkleidung verboten wird. Betroffen sind etwa auch Handschuhe und Schutzanzüge. Gesundheitsminister Jens Spahn versucht die Bevölkerung zu beruhigen.

In Berlin gibt es seit Mittwochnachmittag acht bestätigte Fälle. Weltweit haben sich laut dem Berliner Robert Koch-Institut inzwischen rund 90.900 Menschen in mehr in mehr als 75 Ländern nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Verfolgen Sie die Ereignisse zum Coronavirus in Berlin in einem eigenen Liveblog.

Hintergrund über das Coronavirus: