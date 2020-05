Einigung im Lufthansa-Streit

Im Streit um die wettbewerbsrechtlichen Auflagen für die Lufthansa im Zusammenhang mit dem milliardenschweren staatlichen Rettungspaket gibt es nach Informationen aus Regierungskreisen eine Einigung. Ein Insider bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters einen entsprechenden Bericht des "Handelsblatt". Wie der Insider am Freitag ergänzte, soll die Lufthansa acht Flugzeuge, bis zu jeweils vier in München und Frankfurt, mit den dazugehörigen bis zu 24 Start- und Landerechte (Slots) abgeben.



Die Einigung soll noch am Freitagabend bekanntgegeben werden. Am Pfingstmontag könnte der Aufsichtsrat zusammenkommen, danach dann die Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung abgeschickt werden, berichtete das "Handelsblatt". Stimmen die Aktionäre zu, könnte die Staatshilfe mit einem Volumen von neun Milliarden Euro fließen. Eine Lufthansa-Sprecherin wollte dazu keinen Kommentar abgeben.



Der Lufthansa droht das Geld auszugehen, weil mit den Reisebeschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie seit März fast drei Monate lang der Passagierverkehr nahezu eingestellt werden musste. Die Bundesregierung und die Lufthansa hatten sich am Montag nach wochenlangen Verhandlungen auf neun Milliarden Euro Staatshilfe in Form von Krediten, stillen Einlagen und einem Einstieg des Staates bei der Airline in Höhe von 20 Prozent geeinigt. Doch wegen der damit verbundenen EU-Auflagen hatte der Lufthansa-Aufsichtsrat dem Paket nicht zugestimmt. Nach Informationen aus Verhandlungskreisen hatte die EU ursprünglich die Slots von bis zu 20 Flugzeugen gefordert.(dpa)