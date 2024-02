Der 29. Februar Kolumbus, Gott, Gotthard und die Füllung im Zahn der Zeit

Eigentlich war für den 29. Februar 2024 etwas für Forschung und Technologie in Europa sehr Wichtiges geplant. Die erste Ariane-6-Rakete sollte starten. Daraus wird aber nichts. Mitte des Jahres ist jetzt angepeilt. So wird es, wenn nichts Überraschendes geschieht, beim 29. Februar in den Annalen der Wissenschaft im Vergleich zu jedem anderen Datum bei sehr wenigen Einträgen bleiben.

Zu ihnen gehört der Durchstich des Gotthardtunnels 1880.

Gott und Gotthard

Der war aber durchaus, wie man richtig komplizierte Wissenschaft heute gern bezeichnet, so etwas wie „Rocket Science“. Denn als um 11 Uhr an jenem Sonntag die Verbindung zwischen den beiden Röhren hergestellt wurde, trafen sie tatsächlich direkt aufeinander. Die Abweichung zur Seite betrug nur 33 Zentimeter, die in die Höhe gerade einmal fünf. Eine Meisterleistung der Vermessungstechniker und Ingenieure.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Genaue Vorausberechnung hatte schon knapp 400 Jahre vorher einem nicht ganz Unbekannten aus einer sehr misslichen Lage herausgeholfen. Ende Februar 1504 lag Christoph Kolumbus mit zwei gestrandeten kleinen Karavellen an der Küste Jamaikas, und das schon über ein halbes Jahr. Die Einwohner der Insel hatten anfänglich die Besucher in der Hoffnung auf vorteilhaften Handel gut versorgt. Nun hatten sie aber die Geduld verloren. Die Mannschaft hungerte bereits.

Mathe hilft

Kolumbus erwirkte ein Treffen mit dem Cacique, dem Häuptling, und sagte diesem voraus, dass Gott den Jamaikanern ein Zeichen seines Zorns wegen der schlechten Behandlung der Besucher senden werde: Am Abend des 29. Februar werde der aufgehende Vollmond rot erscheinen, „entflammt von Gottes Zorn“.

Kolumbus, wie sich zeitgenössische Künstler ihn vorstellten. In Jamaika sah die Szene sicher anders aus, zumindest, was die Schiffe angeht. Derer waren ihm nur zwei geblieben, und das waren kleine Karavellen. © IMAGO/H.Tschanz-Hofmann

So zumindest geben Biografen die Worte des Genueser Seefahrers in Diensten der kastilischen Krone wieder.

Gebremste Erde Schalttage und -sekunden funktionieren nicht auf ewig nach demselben Schema. Denn aufgrund der Gezeitenkräfte, die der Mond ausübt, und auch die Sonne, verlangsamt sich die Rotation der Erde pro Jahrhundert um etwa zwei Millisekunden. Die Tage werden länger. Da Zeit aber auf der Erde in absoluten. per Atomuhr bestimmten Einheiten gemessen wird, müssen die enstehenden zusätzlichen Lücken auch gefüllt werden. Der Bedarf an Schaltsekunden nimmt damit also langsam zu.

Als die Mondfinsternis kam, also der rot verdunkelte Mond wirklich erschien, verfehlte das Naturschauspiel seine Wirkung nicht. Kolumbus soll das Spiel noch dadurch auf die Spitze getrieben haben, dass er sich, angeblich für eine Konsultation mit Gott persönlich, in seine Kajüte zurückzog. Kurz bevor der Mond wieder aus dem Erdschatten trat und damit die Totalität der Verdunkelung endete, kam Kolumbus demnach wieder heraus und sagte, Gott werde den Blutmond in Kürze abschalten und den Jamaikanern, wenn sie ihn und seine Leute weiter versorgten, vergeben. Es funktionierte natürlich.

Wissen, wo’s steht

Was hatte Kolumbus gemacht? Er hatte ein Buch mit astronomischen Tabellen dabei, verfasst von dem Astronomen und Astrologen Abraham Zacuto. In ihm wurden auch Finsternisse wissenschaftlich berechnet vorhergesagt. Glück hatte Kolumbus auch mit dem Zeitpunkt. Denn die Berechnungen Zacutos erstreckten sich zwar über 30 Jahre, aber sie gingen nur bis 1506.

Die Episode und die Legenden, die aus ihr gesponnen wurden, haben vielleicht mehr zur katholischen Missionierung der Karibik beigetragen als alle Missionare zusammen. Ein anderes Ereignis aus der Geschichte des Christentums dagegen war wenige Jahre später bedeutsam für die Spaltung genau dieser Kirche. Am 29. Februar 1528 wurde dem reformatorischen Theologen Patrick Hamilton im schottischen St. Andrews der Prozess gemacht. Dieser endete für ihn noch am selben Tag auf dem Scheiterhaufen. Die Wirkung aber war eine andere als beabsichtigt. Hamilton wurde zum Märtyrer. Es dauerte zwar noch etwas, doch kein anderes Land in Europa wandte sich letztlich geschlossener und kompromissloser von der römischen Kirche ab als Schottland.

Schalten, Zeit verwalten

Dass es den 29. Februar überhaupt alle paar Jahre gibt, ist auch himmlisch begründet. Der Schalttag wurde zu Zeiten Julius Cäsars im Jahre 45 v. Chr., drei Jahre anch Überschreiten des Rubikon, eingeführt. Man wusste damals zwar noch nicht, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Dass ein Jahr aber nicht genau 365 Tage und Nächte lang ist, sondern knapp sechs Stunden länger, war schon bekannt. Der Februar war im römischen Kalender der letzte Monat, und so hängte man alle vier Jahre an diesen einen Tag an.

Feldherr Gajus Julius Cäsar - © dpa

Bis das Römische Reich untergeht, sollte das reichen, mag Cäsar sich gedacht haben. Hundertprozentig genau war die Regelung jedenfalls auch nicht. Denn der eine Tag alle vier Jahre war dann doch wieder ein bisschen zu viel – so viel, dass die, die den Gregorianischen Kalender, eingeführt 1582, verschmähten, zum Beispiel 1917 eine Oktoberrevolution machten, als es eigentlich längst November war.

Papst Gregor XIII. jedenfalls entschied 1582, in 400 Jahren dreimal den 29. Februar ausfallen zu lassen, zuletzt geschehen im Jahr 1900. Die noch übrigbleibende minimale Ungenauigkeit wird ab und zu durch eine zusätzliche Schaltsekunde ausgeglichen. 2016 war bislang das letzte derart verlängerte Jahr.