Nach positivem Corona-Test: Ski-Freestylerin Weiß vor Olympia-Start

Ski-Kunstspringerin Emma Weiß kann trotz ihres positiven Corona-Tests bei der Olympia-Einreise am Dienstag mit einer Teilnahme an den Winterspielen planen. Der CT-Wert sei bei zwei weiteren Tests im olympischen Dorf über 35 gewesen, wodurch sie als sogenannter Close Contact geführt werde, sagte die 22 Jahre alte Freestylerin der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. „Das heißt, ich bin quasi in Quarantäne, darf aber fürs Training und den Wettkampf raus. Essen tue ich alleine im Zimmer“, sagte Weiß.



Zweimal täglich wird Weiß nun getestet. Je nach Entwicklung der Ergebnisse ist es möglich, dass sie noch als positiver Fall eingestuft wird. „Ich hoffe einfach, dass alles klappt und ich am Wettkampf teilnehmen kann“, sagte Weiß. In China will die Athletin in der Disziplin Aerials an den Start gehen. Die Qualifikation dazu findet am 13. Februar statt.

Die Sportlerin vom Freestyle Club Zollernalb kämpft mit den Spätfolgen einer Corona-Infektion. Seit ihrer Erkrankung im November fallen ihre PCR-Tests immer mal wieder positiv aus. Der sogenannte CT-Wert ist mitunter zu niedrig. So auch bei der Einreise nach China. „Die Ärzte wissen auch nicht, warum das bei mir so lange dauert. So einen Fall haben die Ärzte auch noch nie gehabt“, sagte Weiß. (dpa)