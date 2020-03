Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will die Bevölkerung am Abend in einer Fernsehansprache über die Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Coronakrise informieren. Die aufgezeichnete Ansprache werde im ZDF nach der heute-Sendung und in der ARD nach der Tagesschau gegen 20.15 Uhr ausgestrahlt, hieß es am Mittwoch in Regierungskreisen. Zuerst hatte die „Süddeutsche Zeitung“ über die Fernsehansprache berichtet.

Wegen der Coronavirus-Pandemie schließt BMW bis voraussichtlich 19. April seine Werke in Europa und Südafrika. "Ab heute fahren wir unsere europäischen Automobilwerke und das Werk Rosslyn in Südafrika herunter", sagte Konzernchef Oliver Zipse bei der Bilanzpressekonferenz in München. Bereits am Dienstag hatten Volkswagen und Daimler mehrwöchige Produktionsstopps verkündet.

Der Arzt und Gesundheitspolitiker Peter Liese (CDU) hat gefordert, dass Deutschland und andere Nachbarstaaten Italien Corona-Patienten abnehmen oder mit medizinischem Gerät aushelfen. Bislang sei jedes Land nur mit sich selbst beschäftigt, auch wenn es den Höhepunkt der Corona-Krise noch nicht erreicht habe, sagte der Europaabgeordnete im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd). „Ich hielte es für richtig, solidarischer zu sein.“

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen räumt Versäumnisse der Politik im Umgang mit dem Coronavirus ein. (mehr im Newsblog)

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine umgehende Umsetzung der Einreisebeschränkungen für Nicht-EU-Bürger nach Deutschland zugesagt. „Deutschland wird das sofort umsetzen“, sagte Merkel am Dienstag.

Die Zahl der Intensivbetten in deutschen Krankenhäusern soll nach einem Notfallplan von Bund und Ländern verdoppelt werden.

Autokonzerne stoppen vorerst ihre Produktion in Deutschland. VW machte den Anfang, nun folgen Ford und Daimler.

In Deutschland sind knapp 8200 Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. 12 Menschen sind an den Folgen gestorben, teilt das Robert Koch-Institut mit.

Hintergrund über das Coronavirus: