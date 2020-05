Die Corona-Krise trifft den deutschen Staat finanziell noch schlimmer als die Finanzkrise 2009. Die Steuereinnahmen brechen drastisch ein.

Die Regelung, nach der sich Arbeitnehmer nach telefonsicher Rücksprache krankschreiben lassen konnten, gilt nur noch bis zum 31. Mai. Die Corona-Gefährdungslage lasse das Wegfallen dieser Sonderregelung zu, teilte der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen am Donnerstag mit.

Die Praxen haben nun etwa zwei Wochen Zeit, um sich organisatorisch auf die Wiederherstellung des Regelbetriebs einzustellen.

Laut Gesundheitsminister Jens Spahn sind Auslandsreisen demnächst machbar. Möglich sei etwa auf Mallorca der Finca-Urlaub oder der Urlaub in Hotels mit Hygieneregeln, sagte er dem Sender ntv. Es gehe nicht mehr um das ob, sondern das wie. Partyurlaub etwa im Ballermann wäre etwa genau das Falsche (mehr im Newsblog unten).

Mikrotröpfchen, die beim Sprechen ausgestoßen werden, bleiben laut einer Studie minutenlang in der Luft stehen. Das zeigt eine Veröffentlichung im Fachblatt "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America" (PNAS). Demnach können diese Tröpfchen in einem geschlossenen Raum mehr als zehn Minuten lang in der Luft bleiben

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gibt es deutschlandweit am Donnerstag mehr als 174.000 Infektionsfälle und mehr als 7800 Tote. Weltweit sind nach Zählung der Johns Hopkins Universität mehr als 4,3 Millionen Infektionen nachgewiesen und mehr als 297.000 Tote registriert worden.





