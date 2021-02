Gute Nachrichten aus Israel: Einem neuen Bericht des israelischen Gesundheitsministeriums zufolge lindert der Covid-19-Impfstoff von Pfizer und Biotech nicht nur die Symptome einer Covid-19-Erkrankung, sondern verhindert auch die Übertragung des Virus – ein Fund, der Hoffnung gibt auf die lang ersehnte Rückkehr zur Routine.

Experten warnen allerdings: Die Funde hätten keine wissenschaftliche Aussagekraft. Anders, als manche Berichte nahelegen, handelt es sich bei der Veröffentlichung des israelischen Gesundheitsministeriums nicht um eine wissenschaftliche Studie, sondern nur um einen vorläufigen Bericht – der es allerdings in sich hat: Demnach ist eine Person zwei Wochen nach Erhalt der zweiten Dosis des Pfizer-Impfstoffs mit fast 96-prozentiger Effektivität vor einer Infektion geschützt.

Ob der Pfizer-Impfstoff die Übertragung des Virus verhindern kann, galt bislang als große Unbekannte. Die neuen Funde scheinen die Frage positiv zu beantworten. Gewissheit besteht jedoch nicht: Der Report, den das israelische Gesundheitsministerium am Wochenende veröffentlichte, ist nur wenige Seiten lang und enthält weder Angaben über die verwendeten Daten noch über die Methodik, die zu ihrer Analyse eingesetzt wurde.

Ohne derlei Angaben sei es „schwer, sich eine Meinung zu bilden“, schreibt Eran Segal, Forscher vom Weizmann-Institut, der sich zuletzt mit seinen Analysen von Covid-19-Statistiken einen Namen gemacht hat.

Nadav Eyal, der israelische Journalist, der zuerst über die Funde berichtete, wunderte sich am Sonntag auf Twitter über den Enthusiasmus mancher Medien. „Wie ich in meiner Story betont habe, haben hochrangige Vertreter im Gesundheitsministerium gesagt, dass die Daten zur Infektionsreduzierung bestenfalls skizzenhaft sind“, schrieb er. „Sie hängen zu sehr von der Teststrategie ab.

Bei den über 60-Jährigen gibt es weniger Klinikeinlieferungen

Israels Gesundheitsministerium analysiert gemeinsam mit dem Impfstoff-Hersteller Pfizer Statistiken zum Verlauf der Pandemie in Israel und dem Einfluss der Impfkampagne, um Schlüsse über die Wirksamkeit des Impfstoffs ziehen zu können. Zu einem späteren Zeitpunkt wollen die beiden Parteien Studien in wissenschaftlichen Publikationen veröffentlichen, die also einen Peer-Review-Prozess, eine Begutachtung durch andere Wissenschaftler, durchlaufen müssten und damit weit mehr Gewicht hätten als der nun veröffentlichte Bericht.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Dass die Impfung die Symptome der Erkrankung stark lindert, haben jedoch schon mehrere israelische Studien belegt – und inzwischen zeigt sich das auch im Alltag. Bis Samstag hatten nach Angaben des Statistikportals „Our World in Data“ von der Oxford-Universität fast 50 Prozent aller Israelis mindestens eine der zwei Dosen des Pfizer-Impfstoffs erhalten, die zur nahezu vollständigen Immunisierung notwendig sind. In der Altersgruppe ab 60, in der die Impfrate bei über 90 Prozent liegt, sinkt die Zahl der coronabedingten Krankenhauseinlieferungen deutlich. Inzwischen müssen sich mehr jüngere Israelis wegen einer Covid-19-Infektion stationär behandeln lassen als ältere.

Auch die Zahl der täglichen Neuinfektionen fällt, obwohl die Regierung ihre Bürger Anfang Februar aus einem strengen Lockdown entlassen hat. Seit Sonntag dürfen in Israel nun auch wieder nicht-essenzielle Geschäfte öffnen, ebenso wie Fitnessstudios, Schwimmbäder, Theater und Büchereien.

Immunisierte dürfen wieder in Schwimmbäder, Theater, Büchereien

Zutritt zu solchen Freizeiteinrichtungen bleibt allerdings jenen vorbehalten, die entweder eine Covid-19-Infektion hinter sich haben und als immunisiert gelten oder sich gegen das Virus haben impfen lassen.

Mehr zum Thema Hoffnung im Kampf gegen Corona Biontech-Geimpfte wohl zu 90 Prozent nicht ansteckend

Zu diesem Zweck hat das Gesundheitsministerium einen sogenannten „Grünen Pass“ erstellt, den Immunisierte sich per App herunterladen können. Am Sonntag jedoch war die Seite entgegen anderslautender Versprechen noch nicht verfügbar – offenbar hielt sie dem hohen Andrang nicht stand.