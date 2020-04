Kritik an Trumps WHO-Zahlungsstopp

Mitten in der Coronavirus-Pandemie hat US-Präsident Donald Trump die Beitragszahlungen der USA für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf Eis gelegt. Trump machte die Organisation für die Vielzahl an Toten mitverantwortlich. Heftige Kritik daran kam am Mittwoch von UN-Generalsekretär Antonio Guterres, deutschen Politikern und Hilfsorganisationen.



Guterres verurteilte den Zahlungsstopp der USA. In der Pandemie müsse die internationale Gemeinschaft solidarisch zusammenarbeiten. Die USA sind mit 116 Millionen Dollar pro Jahr der größte Beitragszahler der WHO, gefolgt von China mit 57 Millionen Dollar. Deutschland zahlt 29 Millionen Dollar pro Jahr.



Kritik kam auch von Politikern aus Deutschland. Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, und die gesundheitspolitische Sprecherin, Karin Maag, sprachen von einem verheerenden Zeichen. „Die Absage Donald Trumps an diese multilaterale Institution setzt der internationalen Kooperation bei der Bekämpfung der Pandemie unnötige Schranken", hieß es.

Die aktuelle Krise zeige, dass die internationale Prävention, Koordination und Krisenreaktion in der Gesundheitspolitik deutlich ausgeweitet werden müssten. Die WHO müsse ihr Frühwarnsystem ausbauen und ihre Koordinierungsfunktion stärken. Und sie müsse wissenschaftliche Kompetenz und Fachpersonal bündeln.



Die Linke sprach von einem Sabotage-Akt Trumps gegen die WHO und die weltweite Gesundheit. „Es ist ein armseliger Versuch des US-Präsidenten, von eigenen schweren Fehlern und Missmanagement in dieser Corona-Krise abzulenken“, erklärte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Heike Hänsel. Bundesregierung und EU müssten dieses Vorgehen verurteilen und die derzeitigen EU-Ministerkonferenzen nutzen, um die fehlenden Gelder für die UN-Behörde zu kompensieren.



Auch die Frankfurter Hilfs- und Menschenrechtsorganisation medico international zeigte sich entsetzt über die Ankündigung des US-Präsidenten. Sie zeige „die Gefahren einer Politik, die auf Partikularinteressen setzt anstatt auf globales Handeln“. Die Kombination aus nationalistischem Handeln und der systematischen Schwächung multilateraler Ansätze habe gesundheitsgefährdende, ja, tödliche Folgen. „Die einzig vernünftige Konsequenz aus den aktuellen Ereignissen kann nur eine massive Stärkung der WHO und ihrer Unabhängigkeit sein.“



Trump hatte die Beitragszahlungen an die WHO am Dienstag gekappt. Durch Missmanagement der WHO und deren Vertrauen auf Angaben aus China habe sich die Epidemie dramatisch verschlimmert und rund um die Welt verbreitet, behauptete er. Die USA prüften nun, welche Rolle die WHO gespielt habe. Solange lägen die Zahlungen auf Eis. (dpa)