Hitzewelle in Europa Waldbrände in Griechenland und der Schweiz – bis zu 48 Grad auf Sizilien und Sardinien erwartet

Infolge großer Hitze und Trockenheit hat sich im Norden von Athen ein Waldbrand ausgeweitet. Das Feuer rund 30 Kilometer von der griechischen Hauptstadt entfernt sei noch außer Kontrolle, teilten die Behörden am Dienstag mit. Medien zufolge bedrohen die Flammen auch einen Schweinehof.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Nach Angaben der griechischen Behörden könnte die Feuerwehr weitere Brände südöstlich und westlich der Metropole eindämmen. Insgesamt seien 230 Feuerwehrleute mit 76 Löschfahrzeugen und fünf Hubschraubern an verschiedenen Orten in der Gegend im Einsatz.

700 Hektar Land in Schutt und Asche

Ein örtlicher Bürgermeister erklärte im Fernsehen, mehr als 7000 Hektar Land entlang der Küste lägen in Schutt und Asche, dort, wo viele Athener Ferienhäuser haben. Der griechische Wetterdienst hat diese Woche vor hoher Brandgefahr gewarnt und eine zweite Hitzewelle vorhergesagt.

Am Montag mussten Bewohner:innen der griechischen Stadt Attika ihre Wohnungen räumen. Über die Notrufnummer 112 verschickten die Behörden eine Warnung zur Evakuierung mehrerer Siedlungen. © IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Giorgos Arapekos

Wegen eines Waldbrands westlich der griechischen Hauptstadt waren am Montag 1200 Kinder aus Ferienlagern nahe der Stadt Loutraki evakuiert worden.

Auf Zypern, wo die Temperaturen voraussichtlich bis Donnerstag über 40 Grad liegen, starb ein 90-jähriger Mann an den Folgen eines Hitzschlags. Drei weitere Senioren wurden ins Krankenhaus eingeliefert, teilten Gesundheitsbehörden mit.

Akropolis geschlossen

Griechenland ächzt seit bereits Ende vergangener Woche unter der ersten Hitzewelle in diesem Jahr. Nach Angaben des nationalen Observatoriums von Athen wurde in der Region Theben in der Mitte des Landes am Wochenende eine Höchsttemperatur von 44,2 Grad gemessen. Angesichts von Temperaturen von bis zu 39 Grad in Athen blieb die Akropolis von Freitag bis Sonntag während der heißesten Stunden des Tages geschlossen.

Mitarbeiter des Griechischen Roten Kreuzes verteilen vor der Akropolis Wasserflaschen an die Besucher. © dpa/ANGELOS TZORTZINIS

Für die nächsten Tage sagte der griechische Wetterdienst EMY eine leichte Abkühlung um zwei bis vier Grad voraus. Doch schon ab Donnerstag soll eine weitere Hitzewelle mit Höchsttemperaturen von bis zu 43 Grad folgen. Ein Sprecher der Feuerwehr warnte, dass angesichts der Temperaturen auch die Gefahr von Waldbränden noch einmal deutlich ansteigen werde.

Italien erwartet Höhepunkt der Hitzewelle

Andere Länder des Mittelmeerraums, darunter Italien, erwarten am Dienstag den Höhepunkt der bislang heftigsten Hitzewelle des Sommers. Auf den italienischen Inseln Sizilien und Sardinien sollen nach Angaben der europäischen Raumfahrtbehörde ESA die Bodentemperaturen auf bis zu 48 Grad steigen. Der italienische Wetterdienst warnte vor „einer der intensivsten Hitzewellen aller Zeiten“.

Auch weiter nördlich, in der Schweiz, hält ein Waldbrand die Einsatzkräfte in Atem. Das Feuer breitet sich aufgrund der extremen Trockenheit rasant aus. Es wütet auf einer Fläche von etwa 140 Fußballfeldern an einem Hang oberhalb von Bitsch im Kanton Wallis, so die Behörden am Dienstag. Es sei am Montag aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Rund 200 Bewohner seien vorsorglich in Sicherheit gebracht worden; der Betrieb einer Gondelbahn wurde eingestellt. Bisher gebe es keine Verletzten.

Schweizer Einsatzkräfte bekämpfen den Brand in Bitsch vor allem mit Hubschraubern, die Löschwasser abwarfen. © dpa/Jean-Christophe Bott

Neben der Trockenheit beschleunigen das steile Geländer und der anhaltende Wind die rasante Ausbreitung des Feuers. Ein „gifitger Cocktail“, sagte der Waldbrandexperte Marco Conedera von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Dienstag.

Hitze eines der tödlichsten Wetterereignisse überhaupt

Derzeit herrschen an vielen Orten der Welt rekordverdächtige Höchsttemperaturen. Im Nordwesten Chinas wurden am Montag sogar 52,2 Grad gemessen. Wissenschaftlern zufolge führt der Klimawandel dazu, dass Hitzewellen häufiger vorkommen, zu höheren Temperaturen führen und länger andauern.

Weltweit ist Hitze nach Angaben der UN-Organisation für Meteorologie eines der tödlichsten Wetterereignisse überhaupt. Laut einer aktuellen Studie kamen durch die hohen Temperaturen im vergangenen Sommer allein in Europa mehr als 60.000 Menschen ums Leben. Experten zufolge schreitet die Erderwärmung in Europa doppelt so schnell voran wie im globalen Durchschnitt. (AFP, dpa, Reuters)