Thüringens Ministerpräsident Ramelow mit Astrazeneca geimpft

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Astrazeneca-Impfung sei dem 65-Jährigen am Samstag in einer Gemeinschaftspraxis in Kranichfeld bei Erfurt verabreicht worden, teilte die Staatskanzlei am Samstag in Erfurt mit. In der Praxis seien bislang rund 400 Impfdosen vergeben worden.

Er fühle sich jetzt sicherer, weil er künftig weniger Sorge vor einer Covid-19-Infektion beziehungsweise einem schweren Krankheitsverlauf haben müsse. Er ermutige dazu, die Öffnung von Astrazeneca für Menschen ab 60 Jahren als große Chance zu begreifen, die eigene und die Gesundheit anderer zu schützen.Dass die Impfpriorisierung spätestens im Juni aufgehoben werden solle, stimme hoffnungsvoll, betonte der Ministerpräsident: „Bis dahin aber heißt es, Disziplin zu wahren.“In Thüringen sind den Angaben zufolge derzeit alle Menschen impfberechtigt, die in die höchste und die zweithöchste Gruppe der Impfverordnung des Bundes fallen, sowie alle Beschäftigten in Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe sowie in weiterführenden Schulen und Berufsschulen.Bis Freitag hatten den Angaben zufolge in Thüringen 463.760 Menschen (21,7 Prozent) eine Erstimpfung erhalten. 188.979 Menschen (8,9 Prozent) waren vollständig immunisiert. (epd)