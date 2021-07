Plötzlich, zu Beginn des Junis, begann die Kurve eine Kehrtwende einzulegen – erneut. Die Linie, die abbildet, wie viele Menschen in Großbritannien positiv auf das Coronavirus getestet wurden und die von etwa Anfang April bis Ende Mai flach verlief, schießt nun wieder nach oben.

Die aktuelle Inzidenz liegt im Vereinigten Königreich derzeit bei 217 (Stand 1. Juli) - damit ist Großbritannien ein Hochinzidenzgebiet. Zuletzt registrierten die Behörden rund 26.000 neue Fälle an einem Tag, 70,5 Prozent mehr im Vergleich zum Vorwochenzeitraum. So hoch waren die Zahlen seit Monaten nicht mehr. Für fast alle Neuinfektionen ist Delta verantwortlich.

Zum Vergleich: In Deutschland liegt die Inzidenz derzeit bei fünf, die Neuinfektionen bei unter 900 pro Tag. Die Frage ist auch mit Blick auf Deutschland: Führen die hohen Fallzahlen in Großbritannien auch zu einer kritischen Situation in den Kliniken? Und wer ist besonders von schweren Fällen betroffen?

Die Antworten kurz zusammengefasst: Ja, die Kliniken füllen sich langsam wieder mit Covid-Patienten. Das jedoch deutlich schwächer als in der ersten und zweiten Welle. Im Zeitraum vom 20. Juni bis 26. Juni wurden insgesamt 1677 Patienten in ein Krankenhaus aufgenommen. Im Vergleich zum Zeitraum vom 13. Juni bis 19. Juni macht das einen Anstieg von 6,4 Prozent aus.

Im Zeitraum vom 24. bis 30. Juni sind 113 Menschen gemeldet worden, die in Großbritannien innerhalb der vergangen 28 Tage am Coronavirus gestorben sind, wie aus den Zahlen der britischen Regierungsbehörde Public Health England (PHE) hervorgeht. Das sind 11,9 Prozent mehr als in den vorherigen sieben Tagen.

Zum Vergleich: Im Januar mussten die britischen Krankenhäuser täglich durchschnittlich mehr als 4000 neue Corona-Patienten aufnehmen. Und täglich starben mehr als 1200 Menschen an Corona. Die aktuellen Zahlen zeigen also, dass eine Auslastung oder gar Überlastung der Krankenhäuser trotz steigender Inzidenz nicht einzutreten scheint.

Zahl der beatmeten Patienten steigt um 41 Prozent

Im Gegensatz zum vergleichsweise moderaten Anstieg bei den Zahlen zur Krankenhauseinweisung ist die Zahl der Patienten an Beatmungsgeräten stark gestiegen – wenn auch hier auf niedrigem Niveau. Laut den aktuellsten Zahlen aus der vorletzten Juniwoche werden rund 260 Menschen derzeit beatmet. Laut einem Bericht des „Guardian“ waren es die Woche davor 41 Prozent weniger Patienten.

Neil Ferguson, Professor für Epidemiologie am Imperial College London, sagte in der Sendung „Today“ von BBC Radio 4, dass die Infektionsraten – insbesondere für die Delta-Variante – in ungeimpften Gruppen, einschließlich Kindern im Schulalter, konzentriert sind.

„Leider wird sich dieses Bild noch ein paar Wochen fortsetzen, bis wir die dritte Welle hinter uns haben, die sich in den nächsten Monaten entfalten wird“, sagte Ferguson. Die „Sunday Times“ berichtet, dass die Zahl der infizierten 5- bis 9-Jährigen in der Woche vom 20. Juni im Vergleich zur Vorwoche um 70 Prozent gestiegen.

Bei den 10- bis 14-Jährigen soll die Zahl der Infizierten um 56 Prozent angewachsen sein. Insgesamt 16.100 Schüler und Schülerinnen sollen wegen einer Corona-Infektion nicht in der Schule gewesen sein (Vorwoche: 10.600).

Steve Chalke von der christlichen Wohltätigkeitsorganisation Oasis Charitable Trust erklärte, Schulen seien „Inkubationszentren für die neue Delta-Variante“. Der Trend in Schulen zeige seit drei Wochen nach oben. „Wir haben offensichtlich noch nicht die Spitze dieser dritten Welle erreicht.“

Inzidenzanstieg gerade bei Jüngeren

Der Inzidenzanstieg zeichnet sich auch deshalb jetzt bei den Jüngeren ab, da bis Mitte April überwiegend die über 50-Jährigen ihre Impfung erhielten. So gibt es vor allem unter den 16- bis 24-Jährigen sehr viele Infektionen. Das geht aus den neusten Daten der britischen Statistikbehörde hervor. Bei den 25- bis 34 Jahre alten Briten schwächt sich der Anstieg wieder etwas ab. Diese Gruppen sind es, die für das derzeitige Infektionsgeschehen im Vereinigten Königreich ausschlaggebend sind.

Die meisten Corona-Toten finden sich jedoch weiterhin in der Gruppe der Älteren. Das zeigen Daten des Berichts über besorgniserregende Sars-CoV-2-Varianten der britischen Behörde PHE. So waren 109 von 117 an Delta gestorbene im Zeitraum vom 1. Februar bis 21. Juni über 50 Jahre alt.

Von diesen Verstorbenen waren 18 Personen erstgeimpft und 50 hatten beide Impfungen erhalten. Sprich, die Mehrheit der Menschen, die älter als 50 Jahre waren und in Großbritannien in Zusammenhang mit Delta gestorben sind, war zumindest einmal geimpft.

Die renommierten britischen Statistiker David Spiegelhalter und Anthony Masters verwundert das nicht. Sie schreiben in einem Artikel im „Guardian“, dass ein vollgeimpfter 80-Jähriger statistisch dasselbe Sterberisiko bei einer Coronainfektion hat wie ein ungeimpfter 50-Jähriger. Die Impfungen auch nach zwei Dosen würden eben nicht 100 prozentig gegen tödliche Verläufe schützen. Noch weniger bei den Älteren.

Aktuell sind rund 85 Prozent der Erwachsenen mit einer ersten Dosis geimpft, rund 62 Prozent haben auch eine zweite bekommen (Stand 29. Juni). 44.719.762 Millionen Briten sind demnach erstgeimpft, 32.872.450 Millionen haben eine Zweitimpfung erhalten.

Die Ärztin Jenny Harries, die die Gesundheitsbehörde UK Health Security Agency leitet und die Kontaktverfolgung in Großbritannien koordiniert, fasst die aktuelle so zusammen: „Die Daten legen nahe, dass wir dank des Erfolgs unseres Impfprogramms die Verbindung zwischen Infektionszahlen und Krankenhauseinweisungen durchbrochen haben.“ Keine ganz schlechten Aussichten für Deutschland.