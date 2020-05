Indische Behörden haben mehr als Tausend gestrandete Wanderarbeiter in einem Zug nach Hause in ihre Dörfer bringen lassen. In dem Zug, der vom Süden in den Osten des Landes fuhr, habe man auf Abstand geachtet, sagte ein Bahnsprecher der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. So würden in Waggons für 72 Personen jeweils 54 Menschen sitzen. Es könne weitere solche Sonderzüge geben, sollten Bundesstaaten dies wünschen.



Wegen der kurzfristig angekündeten strengen Ausgangssperre vor fünf Wochen und weil reguläre Züge und Busse nicht mehr fahren, sind Hunderttausende arbeitslose Wanderarbeiter in den Städten gestrandet. Viele sind auch zu Fuß in ihre oft Hunderte Kilometer entfernten Dörfer gelaufen, weil sie Angst hatten, ohne Geld in den Städten zu verhungern. Seit Donnerstag dürfen Gestrandete offiziell wieder nach Hause - sofern sie keine Coronavirus-Symptome zeigen. Reguläre Züge oder Busse fahren aber weiterhin nicht.



In Indien gibt es nach Angaben des Gesundheitsministeriums mehr als 35.000 Covid-19-Fälle, mehr als 1100 der Infizierten sind gestorben. (dpa)