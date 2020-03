Yoga in Zeiten der Pandemie – Down Dog per Zoom

Die Matten sind ausgebreitet, Blöcke, Gurt und Decke liegen bereit. Alles eigentlich wie immer beim Yoga. Aber eben nicht ganz. Die Anweisungen von Rebecca (Name geändert), unserer Lehrerin, kommen per Laptop – in unser Wohnzimmer.

Unser bevorzugtes Berliner Yogastudio hat erst einmal behördlich angeordnet schließen müssen in Zeiten der Coronavirus-Pandemie. Und so mailt Rebecca eine Viertelstunde vor dem Start unseres Forrest Yoga einen Einwahlcode für unsere Session per Zoom, einer App für Online-Seminare und -Meetings.

Jetzt haben meine Frau und ich uns zugeschaltet, der Laptop steht vor uns. Rebecca sitzt im Zimmer ihres Sohnes und grüßt in die Runde, die heute mal ganz international ist.

Denn als Amerikanerin hat sie für ihre Online-Premiere Freunde aus den USA eingeladen. Und so blicken wir auf ein Mosaik von Bildschirmfenstern – und mitten rein in ein Wohnzimmer in New York, einen Fitnessraum in San Jose und eine Küche in Chicago.

Rebeccas Stimme klingt auch online so angenehm wie sonst. Die Mikrofone von uns Yogis stellt sie stumm. Und so höre ich nur die bewusste Atmung meiner Frau neben mir.

Und dann ist es wie in jeder Session: Elbow to Knee, Abs with a Roll, Frog Lifting Through, Bridge with a Roll, Spinal Twist, Sun Salutations und mehr. Für Down Dog on the Wall wählen wir aber eine Alternative, denn die eigenen Wohnzimmerwände wollen wir mit unseren nackten Füßen nicht hochkrabbeln.

Nach fast 90 fordernden Minuten – Forrest Yoga, ersonnen von der US-Amerikanerin Ana T. Forrest, ist kraftbetont – gehen wir alle zwischen Berlin, New York und Chicago gemeinsam in die Schlussentspannung Savasana.

Unvermittelt erklingt eine Gitarre, ganz ungewohnt für unsere sonstigen Sessions. Rebeccas Mann kommt ins Bild und untermalt den Ausklang mit einer meditativen Melodie.

Alle winken noch einmal in die Runde, verabschieden sich bis zum nächsten Yoga per Zoom diesseits und jenseits des Atlantiks.

Gut war es, fast wie immer. Aber weniger schweißtreibend. Denn unser Wohnzimmer haben wir nicht auf 28 Grad hoch geheizt, wie das sonst bei Rebeccas Forrest Yoga üblich ist. (Kai Portmann)