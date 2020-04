Union-Fraktionschef Ralph Brinkhaus bezeichnet das neue Maßnahmenpaket der Bundesregierung als „großen Kompromiss“. Er sei besorgt über die Kosten der Hilfsmaßnahmen in der Coronavirus-Krise, sagte er am Donnerstag. Ihm selbst mache es „Angst, wie viel Geld wir ausgeben für diese Krisenbewältigung, weil die ganze Sache ja hinterher auch irgendwann mal bezahlt werden muss.“

Schon Anfang Februar, als die Welt sich auf die Verbreitung des Coronavirus in China fokussierte, soll es dort und in anderen US-amerikanischen Großstädten Tausende von unentdeckte Infektionen gegeben haben. Das berichtet die „New York Times“. Erst am 1. März wurde die erste Infektion in New York offiziell bestätigt (mehr im Newsblog unten).

Die aktuellen Zahlen: Die Universität Johns Hopkins in Baltimore zählt am Mittwoch weltweit mehr als 2,6 Millionen bestätigte Coronavirus-Infektionsfälle und mehr als 182.000 nachgewiesene Covid-19-Tote. Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gibt es in Deutschland derzeit mehr als 150.000 nachgewiesene Infektionsfälle und mehr als 5200 Tote.

Hintergründe zum Coronavirus: