Spaniens Regierung ergreift drastische Schritte



Auch in Spanien breitet sich das Coronavirus immer weiter aus. Am Mittwochmorgen stieg die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf 2002 – mehr als in Deutschland. Zudem gab es in dem Land mit seinen 47 Millionen Einwohnern bereits 47 Tote. Rund die Hälfte aller Krankheitsfälle wurde im Großraum Madrid registriert. Die Region Madrid mit sieben Millionen Einwohnern ist nicht nur das Machtzentrum Spaniens, sondern auch das Wirtschaftszentrum.

Angesichts der schnellen Ausbreitung des Coronavirus beschloss die Regierung drastische Schritte. In der Hauptstadtregion Madrid, dem spanischen Zetrum der Epidemie, wurden alle Schulen, Universitäten und Theater bis auf weiteres geschlossen. Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen wurden verboten. Ähnliche Maßnahmen gibt es in den nördlichen Regionen Baskenland und Rioja.

Angesichts der schnellen Ausbreitung des Virus wurde nicht ausgeschlossen, dass die Epidemie in Spanien einen ähnlich dramatischen Verlauf nehmen könnte wie in Italien. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez bereitete deswegen die Bevölkerung in einer TV-Ansprache auf schwierige Zeiten vor. „Wir werden harte Wochen durchmachen“, sagte er. Eine Einschränkung der Bewegungs- und Reisefreiheit, wie sie in Italien bereits gilt, ist nicht ausgeschlossen.



Die Tourismusbranche zittert nun der Ostersaison entgegen. Vor allem in den Ferienhochburgen auf den Urlaubsinseln Mallorca und Kanaren herrscht in der Branche Panikstimmung. Zwar gibt es auf den Inseln bisher nur relativ wenig bestätigte Corona-Fälle. Aber die Verunsicherung vieler Menschen spiegelt sich in einem Absturz der Buchungen wider. Auf Mallorca und den übrigen Balearischen Inseln wurden bisher 16 Erkrankungen bestätigt, auf den Kanarischen Inseln 26 Fälle. (Ralph Schulze)