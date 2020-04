Die deutschen Innenstädte beleben sich nach den ersten Coronavirus-Lockerungen für den Einzelhandel sehr unterschiedlich. Das geht aus den Zahlen des Datenmonitors des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) hervor. In allen untersuchten Städten sei das Niveau aber noch „weiter unter Normal“ (mehr im Newsblog unten).

Schon Anfang Februar, als die Welt sich auf die Verbreitung des Coronavirus in China fokussierte, soll es in New York und in anderen US-amerikanischen Großstädten Tausende von unentdeckte Infektionen gegeben haben. Das berichtet die „New York Times“. Offiziell bestätigt wurde die erste Infektion in New York erst am 1. März.

Die aktuellen Zahlen: Die Universität Johns Hopkins in Baltimore zählt am Mittwoch weltweit mehr als 2,6 Millionen bestätigte Coronavirus-Infektionsfälle und mehr als 182.000 nachgewiesene Covid-19-Tote. Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gibt es in Deutschland derzeit mehr als 150.000 nachgewiesene Infektionsfälle und mehr als 5200 Tote.

Hintergründe zum Coronavirus: