Scharfe Kontaktbeschränkungen zu Weihnachten im Gespräch

Vor der für Sonntag geplanten Videoschalte von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länder-Regierungschefs ist nach Tagesspiegel-Informationen im Gespräch, bereits nach dem 4. Advent den Einzelhandel bundesweit zu schließen, also beginnend mit dem 21. Dezember. Weitgehend einig ist man sich, dass der verschärfte "Festtags"-Lockdown bis zum 10. Januar gelten und die Ferien bundesweit erst dann enden sollen. Ebenso gibt es Überlegungen, in allen Bundesländern auch zu Weihnachten nur Treffen der Kernfamilien zuzulassen – also Eltern, Großeltern und Kinder.

So soll ein zu starker Reiseverkehr unterbunden werden. Eine Mehrheit hierfür ist bisher zwischen Bund und Ländern allerdings nicht absehbar. Hintergrund ist, dass die Bundesregierung den starken Anstieg der Infektions- und Todeszahlen in den USA durch den Reiseverkehr rund um Thanksgiving analysiert hat. Schon kurz nach Weihnachten könnten bundesweit verschärfte Kontaktbeschränkungen gelten, wenngleich kein Schritt wie in Frankreich, wo eine Ausgangssperre auch zu Silvester gilt, geplant ist.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) planen für den Handel Hilfen über die Überbrückungshilfe III. Diese soll bei Umsatzeinbußen ab 40 Prozent greifen, bislang sind hierüber Zuschüsse etwa zu den Fixkosten von bis zu 200.000 Euro im Monat geplant. Dieser Höchstbetrag könnte nochmal aufgestockt werden. Die Hilfen werden teuer: An einem Handelstag in jenen Tagen werden bundesweit rund eine Milliarde Euro Umsatz gemacht. Aber: es soll nicht so üppige Hilfen wie für Gastronomie, Freizeit- und Kultureinrichtungen geben, wo bis Ende Dezember bis zu 75 Prozent des üblichen Umsatzes in so einem Monat ersetzt werden. (Georg Ismar)