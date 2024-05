Palästina-Protest in Berlin Demonstranten besetzen Innenhof an der FU – Polizei im Einsatz

Pro-Palästinensische Demonstranten haben am Dienstagvormittag einen Innenhof an der Freien Universität (FU) Berlin mit einem Protestcamp besetzt. Das bestätigte eine FU-Sprecherin auf Anfrage. Dabei handelt es sich um den „Theaterhof“ an der Rostlaube hinter der Mensa der FU in Dahlem.

Die Universität kündigte ein rasches Vorgehen an. „Die FU hat die Räumung angeordnet und die Polizei gerufen“, sagte eine Uni-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die Polizei ist im Einsatz. Aktuell beobachteten die Einsatzkräfte die Demonstranten und filmten sie, berichtet ein Tagesspiegel-Reporter. Vonseiten der Polizei gab es zunächst noch keine konkreten Informationen. Man müsse sich zunächst ein Überblick verschafft werden, hieß es dort.

Nach Schätzung des Reporters sind derzeit zwischen 100 und 150 Demonstrierende vor Ort. Die FU-Sprecherin schätzte die Teilnehmerzahl auf 80 bis 100 Menschen. Einige von ihnen riefen dem Reporter „German-Nazi-Media“ und „Shame on you“ zu. Die deutsche Presse lüge, sagte eine Demonstrantin mit Kamera gegenüber dem Tagesspiegel. Ein Statement wollte zunächst kein Teilnehmer des Protestcamps abgeben. Auch umstehende Studierende wollten sich nicht zu dem Protest äußern.

„Fight Colonial Power“ steht auf einem Banner, das Demonstrierende im „Theaterhof“ gespannt haben. © Christoph Papenhausen

„Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand Pflicht“, „Strike is resistance“, „Fight colonial power“ und „Decolonise feminism – free Palestine student coalition“, steht auf selbstgemalten Plakaten. Dazu wurde eine Liste mit den Namen einiger getöteter Palästinenser am Gebäude der Uni aufgehängt.

Eine Demonstrantin mit Megaphon ruft „Vivia, Vivia Palestina“. Die übrigen Demonstranten klatschen im Takt und antworten im Chor. Auch „Fuck you FU“-, „Fuck you Germany“- und „Free, free Palastine“-Rufe sind zu hören.

Auf Instagram postete die Gruppe „Student Coalition Berlin“ Bilder des Camps, die rund ein Dutzend Zelte zeigen. Die Gruppe rief in dem Post Universitäten und Forschungsinstitute, Studierende, Fakultätsangehörige und akademische Partner dazu auf, sich dem „solidarischen Protest“ anzuschließen. Man erwarte, dass Universitäten, „die sich der Politik dieses rassistischen Staates angeschlossen haben“, versuchen werden, die Forderungen herunterzuspielen. Doch man werde nicht „nachgeben und keine Verhandlungen über Halblösungen und performative Aktionen akzeptieren.“

Am Freitag hatte es ein pro-palästinensisches Sit-in vor der Humboldt-Universität gegeben, das ebenfalls geräumt wurde. Nach den gewaltsamen Protesten an US-Unis gibt es Befürchtungen, diese könnten auch nach Deutschland schwappen. (mit dpa)