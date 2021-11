Kanzleramtschef Braun wirbt für Impfungen

Nach einem Rekordwert bei den Corona-Infektionen hat der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun erneut für Impfungen geworben. Die Situation sei ernst, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“ vor Beginn der Gesundheitsministerkonferenz. „Wir schauen nicht mehr nur auf die Infektionszahlen, sondern wir gucken insbesondere auf das, was in den Krankenhäusern passiert.“ In den am stärksten betroffenen Bundesländern, in Thüringen, in Sachsen, gebe es jetzt schon eine massive Belastung. „Das hätte ich mir für diesen Winter gerne erspart. Aber die Impfbereitschaft ist eben der einzige Weg, dass wir einen entspannten Winter haben und deshalb müssen wir an dem Thema weiter arbeiten, arbeiten, arbeiten.“

Er kritisierte zugleich die Entscheidung der Ampel-Parteien SPD, Grünen und FDP, die epidemische Lage von nationaler Tragweite am 25. November auslaufen zu lassen. „Ich glaube, dass das, was die Ampel-Koalitionäre gerade machen, ein großer Fehler ist.“ Es werde der Eindruck erweckt, dass die Pandemie vorbei sei. Dies verhindere trotz der hohen Infektionszahlen die „notwendige Ernsthaftigkeit“ in der Debatte. Außerdem sehe auch der Entwurf für die Änderung des Infektionsschutzgesetzes Beschränkungen für Ungeimpfte vor. Braun sprach sich für eine Debatte darüber aus, ob es mehr sogenannte 2G-Regeln (Zugang nur für Geimpfte und Genesene) oder mehr PCR-Tests geben sollte. Dies wäre aber sehr teuer. (dpa, Reuters)