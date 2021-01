Spahn will Beschränkungen über 1. Februar hinaus

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat Forderungen nach schnellen Lockdown-Erleichterungen eine Absage erteilt – und dafür eine Verschärfung in Aussicht gestellt. „Eines ist schon offensichtlich: Es wird nicht möglich sein, am 1. Februar schon alle Beschränkungen fallen zu lassen“, sagte der CDU-Politiker am Mittwochmorgen im Deutschlandfunk. „Wir werden noch viele Wochen lang Beschränkungen brauchen.“

Auf die Frage, ob es gegenüber den Arbeitgebern bei Appellen für mehr Zeit im Homeoffice bleiben könnte, antwortete er indes: „Ob es dabei bleiben kann, werden wir in den nächsten Tagen mit den Ministerpräsidenten besprechen.“ Spahn betonte, während des Lockdowns im Frühjahr sei die Homeoffice-Rate deutlich höher gewesen. Bei Beschäftigten der Polizei oder in der Pflege sei dies so nicht möglich. Zugleich seien aber die Arbeitsstätten neben dem privaten Bereich die Orte, an den sich noch zu viele Menschen ansteckten.

Erneut wandte sich Spahn zudem mit deutlichen Worten gegen eine Impfpflicht. „Ich habe im Bundestag mein Wort gegeben, dass es mit mir keine Impfplicht geben wird“, sagte er. „Es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben, wir setzen auf Aufklärung.“ Mit Blick auf die Debatte über die aktuelle Impfquote von 0,8 pro 100 Menschen erklärte der Gesundheitsminister, man habe sich in der EU gemeinsam ganz bewusst für eine reguläre Zulassung der Impfstoffe entschieden und gegen eine Schnellzulassung. In Deutschland habe man sich zudem entschieden, zunächst die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen zu impfen. „Da dauert es am Anfang etwas länger“, sagte Spahn.