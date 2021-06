Das Arsenal der Abwehrmaßnahmen gegen Sars-Cov-2 wächst. Auch der Impfstoff des US-amerikanischen Pharmaunternehmen Novavax ist einer Studie zufolge sehr wirksam gegen eine Infektion mit Sars-Cov-2. Demnach schützt das neue Vakzin zu 90,4 Prozent vor einer Infektion.

Mittlere und schwere Verläufe verhindert es sogar zu 100 Prozent. Auch gegen die bisher aufgetretenen Virusvarianten deutet sich eine hohe Schutzwirkung an, so das Unternehmen. Entsprechende Studienergebnisse veröffentlichte Novavax am Montag. An den Untersuchungen hatten knapp 30.000 Menschen aus den USA und Mexiko teilgenommen.

Zulassung wahrscheinlich im September

Der Impfstoff von Novavax unterscheidet sich maßgeblich von den bisher verfügbaren Präparaten. Bisherige Vakzine bieten dem Körper genetische Baupläne für das Spike-Protein des Virus an. Die Zellen produzieren das Eiweiß und damit den Impfstoff dann selbst.

Mit dem neuen Novavax-Impfstoff werden dagegen im Labor nachgebaute Spike-Proteine gespritzt. Diese Strategie zum Aufbau einer Immunität wird bereits seit langer Zeit auch bei anderen Impfungen eingesetzt, zum Beispiel bei der Grippeschutzimpfung.

Novavax strebt eine Zulassung seines Präparats bis Ende September an. Bis dahin sollen 100 Millionen Dosen monatlich produziert werden.

Der Impfstoff wird voraussichtlich vor allem für die Versorgung von Entwicklungsländern eine wichtige Rolle spielen, da er sich verhältnismäßig leicht kühlen und lagern lässt.

Bei Novavax erforscht man außerdem, inwiefern der neue Impfstoff für Auffrischimpfungen genutzt werden kann. Bisherige Versuche deuten darauf hin, dass die Gabe des Novavax-Impfstoffs nach einer Immunisierung mit einem anderen Impfstoff dessen Schutzwirkung erneuert.