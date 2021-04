Kreis Märkisch-Oderland prüft Impfen für alle - Priorisierung vor Ort

Der Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg will mit einer eigenen Strategie das Impfen gegen Corona in der Region voranbringen. Sprecher Thomas Behrendt bestätigte am Donnerstag einen rbb-Bericht, nach dem der Kreis prüfen will, ob in Sonderaktionen der Impfstoff Astrazeneca an alle Impfwilligen verabreicht werden kann.

An festgelegten Tagen sollen Menschen aus dem Kreis zum Impfen aufgefordert werden, und man wolle dann vor Ort in Impfstationen eine Priorisierung durchführen. Das sei kein „Hexenwerk“, schätzte er ein. Der Vorteil sei, dass man die Menschen kenne, der Aufwand sei in kleineren Orten nicht so hoch, schätzte Behrendt ein. Vorbild sei ein Landkreis in Bayern, der zentrale Impftage für alle eingeführt habe. Zunächst hatte der rbb über dieses Vorhaben berichtet.