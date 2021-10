Bundesgartenschau in Erfurt lockte trotz Corona 1,5 Millionen Gäste

Die Bundesgartenschau 2021 (Buga) in Erfurt hat gut 1,5 Millionen Gäste in die thüringische Landeshauptstadt gelockt. Diese Zahl nannten die Organisatoren zum Abschluss der 171-tägigen Ausstellung am Sonntag. Die wegen der Corona-Pandemie vor allem in der Anfangsphase mit erheblichen Einschränkungen konfrontierte Buga hatte am Wochenende bei sonnigem Wetter nochmals einen Besucheransturm erlebt. Der Samstag sei mit gut 20.600 Schaulustigen sogar der besucherstärkste Tag an den zwei Standorten Petersberg und Egapark gewesen, teilte die Buga GmbH mit.

Die Organisatoren hatten ursprünglich 1,9 Millionen Besucher erhofft. Doch Corona-Beschränkungen wie zunächst wochenlang geschlossene Blumenhallen und die Maskenpflicht auf dem Gelände kosteten nach Einschätzung von Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) Besucher und Besucherinnen. In die Großveranstaltung waren rund 180 Millionen Euro investiert worden, die auch in größere Infrastruktur-Vorhaben in Erfurt flossen.

Zum Abschluss am Sonntag sollte auf dem Petersberg in einer Abschiedszeremonie die Buga-Fahne an den Oberbürgermeister von Mannheim, Peter Kurz (SPD), übergeben werden. In Mannheim wird in zwei Jahren die nächste Buga veranstaltet. Sie ist vom 14. April bis zum 8. Oktober geplant, die Veranstalter hoffen auf 2,1 Millionen Besucher. (dpa)