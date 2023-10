Verkündung in Stockholm Medizin-Nobelpreis für RNA-Impfstoffe – deutsche Forscher gehen leer aus

Der diesjährige Nobelpreis in der Kategorie Physiologie oder Medizin geht an Katalin Karikó und Drew Weissman, Grundlagenforscher zu mRNA-Impfstoffen zur Bekämpfung des Coronavirus. Das verkündete die Nobelversammlung des Stockholmer Karolinska-Instituts am Montag.

Seit der ersten Auszeichnung im Jahr 1901 haben insgesamt 225 Menschen den Medizin-Nobelpreis erhalten. Im Vorjahr jedoch ging die prestigeträchtige Auszeichnung an einen einzelnen Preisträger: Der in Leipzig arbeitende schwedische Evolutionsforscher Svante Pääbo wurde damit für seine bahnbrechenden Erkenntnisse zur menschlichen Evolution geehrt.

Mit der Bekanntgabe der Medizin-Nobelpreisträger wurde am Montag die diesjährige Nobelpreis-Saison eingeläutet. Sie verläuft alljährlich nach demselben Muster: Nach der Kategorie Medizin stehen am Dienstag und Mittwoch die Preisbekanntgaben in Physik und Chemie an, dann folgt am Donnerstag der Literaturnobelpreis.

Am Freitag wird dann der diesjährige Friedensnobelpreisträger gekürt – das ist der einzige der Nobelpreise, der nicht in der schwedischen Hauptstadt Stockholm, sondern in der norwegischen Hauptstadt Oslo bekannt gegeben wird. Zurück in Stockholm folgt dann am darauffolgenden Montag der Nobelpreis in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften.

Die Nobelpreise gehen auf das Testament des Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel (1833-1896) zurück. Sie sollen diejenigen ehren, die der Menschheit in den einzelnen Kategorien im vorangegangenen Jahr den größten Nutzen erwiesen haben. Die zeitliche Vorgabe beachten die Vergabe-Institutionen meist nicht so genau.

Feierlich überreicht werden die Preise traditionell am 10. Dezember, dem Todestag von Nobel. Eines ist in diesem Jahr anders als in den Vorjahren: Das Preisgeld, das pro Kategorie ausgeschüttet wird, wurde von der Nobelstiftung um eine Million schwedische Kronen auf nun elf Millionen Kronen heraufgesetzt. Nach jüngstem Umrechnungskurs sind das rund 950.000 Euro. (dpa, Tsp)