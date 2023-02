Vor allem junge Frauen betroffen Fast die Hälfte sieht sich als psychisch erkrankt

Mehr als vier von zehn Frauen zwischen 18 und 34 Jahren sind der Auffassung, aktuell psychisch erkrankt zu sein. 41 Prozent der befragten jungen Frauen gaben in einer Befragung für den AXA Mental Health Report an, aktuell unter Depressionen, Angststörungen, Essstörungen, Zwangsneurosen oder anderen psychischen Erkrankungen zu leiden. Das sind bei jungen Frauen fast zehn Prozentpunkte mehr als in der Gesamtgruppe der Befragten. Bei Männern dieser Altersgruppe waren es nur 30 Prozent die sich als psychisch bezeichneten.

Unter Studierenden und Schüler:innen ab 18 Jahren lag diese Quote noch ein Prozentpunkt höher. Offenbar gibt es in dieser Altersgruppe eine starke Zunahme, in der Befragung vom Vorjahr lag dieser Wert lediglich bei 12 Prozent. In der Gesamtbevölkerung gab demnach jeder Dritte an, gegenwärtig unter einer mentalen Erkrankung zu leiden (32 Prozent), was einem Anstieg um vier Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr (28 Prozent) entspricht .

Im europäischen Vergleich liegen Deutschland und Großbritannien (32 Prozent) damit an der Spitze. In Frankreich sieht sich nicht einmal jede:r Fünfte (19 Prozent) von psychischen Erkrankungen betroffen. Bei den Schüler:innen und Studierenden liegt Irland mit 42 Prozent der Befragten mit Deutschland gleichauf, dicht gefolgt von Großbritannien und Spanien (je 40 Prozent) sowie der Schweiz (34 Prozent). In Frankreich (29 Prozent), Italien (26 Prozent), der Türkei (24 Prozent) und Belgien (20 Prozent) haben demnach deutlich weniger jungen Menschen eine solche Selbsteinschätzung.

Jugend setzt auf Selbsthilfe

Auffällig ist auch, dass die Zahl derjenigen, die sich selbst diagnostizieren, bei der Jugend offenbar höher liegt. Sind es bei Erwachsenen in Deutschland noch rund 16 Prozent, die ihre mentale Erkrankung mithilfe des Internets selbst diagnostiziert haben, sind es bei Schüler:innen und Studierenden ab 18 Jahren immerhin schon 37 Prozent. Fast jeder vierte Betroffene diese Altersgruppe (23 Prozent) gab zudem an, dass die Erkrankung nicht professionell, sondern durch Selbsthilfe behandelt wird. Weitere 39 Prozent sagten, dass sie sich aktuell gar keine Behandlung unterziehen, also auch keiner Selbstbehandlung.

„Die aktuelle psychische Verfassung unserer Gesellschaft stimmt bedenklich“, sagte Karsten Dietrich, Vorstand Personenversicherung bei AXA zur Veröffentlichung der Ergebnisse am Dienstag. Die gleichzeitigen Krisen würden ihre Spuren in der Bevölkerung hinterlassen: „Gerade bei jungen Menschen“.

Für die Studie hat das Meinungsforschungsinstitut Ipsos im September 2022 eine bevölkerungsrepräsentative Online-Umfrage ab 18 Jahren in Deutschland und fünfzehn weiteren Ländern unter 2.000 Personen zwischen 18 und 74 Jahren durchgeführt. Es wurden Ergebnisse aus Europa, Asien, Nord- und Südamerika ermittelt.

Wirtschaft, Krieg und Klimawandel

Die Untersuchung fragte zudem auch nach negativen Einflüssen auf das psychische Wohlbefinden. Unter den Schüler:innen und Studierenden ist der Anteil derjenigen, die steigenden Preise aus eine Ursache nennen, mit 91 Prozent am höchsten. Der Durchschnittswert der Gesamtbevölkerung liegt hier bei 89 Prozent.

Neben dem Krieg (77 Prozent / Durchschnitt 81 Prozent) und der Wirtschaft (75 Prozent) nennen die Schüler:innen und Studierenden auch den Klimawandel (74 Prozent) und das eigene Körperbild (74 Prozent) als wichtige Einflussfaktoren auf ihre emotionale Verfassung.

Unter den 18- bis 24-Jährigen gaben auch 75 Prozent die gesellschaftlichen Erwartungen als wichtige Einflussfaktoren auf ihre emotionale Verfassung an. Deutlich mehr als die Hälfte (63 Prozent) sagten zudem, dass die sozialen Medien und das „always on“ im Internet ihre emotionale Verfassung negativ beeinflussen.

Der Optimismus hingegen ist bei den jungen Menschen offenbar stärker ausgeprägt als in der älteren Generation. Während nur 38 Prozent der Deutschen im Durchschnitt angaben, optimistisch in die Zukunft zu blicken, waren es bei den Schüler:innen und Studierenden immerhin 47 Prozent.

